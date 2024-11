Ovonedeljna epizoda "Potere" nasmejala je publiku do suza, a sve zbog jednog pitanja. Publika je takođe imala priliku da ovog puta donosi nesvakidašnji trenutak vezan za voditelja Jovana Memedovića.

Pitanje je glasilo: "Ko je bio predsednik Nigerije od 2010. do 2015. godine?"



Reč je o Gudlaku Ebelu Džonatanu, koji je bio predsednik Nigerije od 6. maja 2010. do 29. maja 2015. Ranije je bio potpredsednik Nigerije od 2007. do 2010, a pre toga je od 2005. do 2007. bio guverner Bajelse.