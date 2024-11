Ljudi su često slušali čudne zvuke noću, obično od životinja koje su cvile. Međutim, 93-godišnja žena iz Los Anđelesa podnela je prijavu policiji nakon što je čula neobične zvuke tokom nedelje. Objasnila je porodici da se nešto čudno dešava, a oni su pretpostavili da su to samo životinj e. Ali, kada je policija proverila, pronašli su nešto zastrašujuće.

- Obično je to bilo kasno noću, i sve smo to pripisivali životinjama ispod kuće. Zvuci su bili kao kucanje. Bilo je to kao da su, dok je moja žena hodala, odgovarali s kucanjem sa prostora ispod kuće, pa je rekla, znaš, nešto nije u redu - rekao je.