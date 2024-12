"Govori se da sam jedan od najvrednijih radnika , i možda i jesam. Ako je misao jednaka radu, onda sam skoro budni svaki sat svog života potrošio radeći. Međutim, ako se posao tumači kao niz učinaka koji se sprovode tokom nekog vremena, onda sam jedan od najgorih radnika. Svaki trud pod prinudom zahteva žrtvovanje energije, a ja nikada to nisam radio. Nasuprot tome, moje misli su me učinile uspešnim.

U pokušaju da ponudim hronologiju svojih radova u ovom serijalu članaka, morao sam da promislim, nerado, ključne momente iz svoje mladosti i okolnosti i događaje koji su uticali na moju karijeru. Tek kada sam odrastao sam shvatio da sam pronalazač , i to zahvaljujući više razloga."

"Na prvom mestu, imao sam brata , čija je prerana smrt devastirala moje roditelje. On je patio od tog retkog fenomena koji biološka ispitivanja nisu uspela da objasne.

Imali smo konja kojeg smo dobili na poklon od dragog prijatelja. Bio je to predivan primerak arapske rase , pametan skoro kao jedan čovek. Cela porodica ga je čuvala i obožavala, a on je jednom prilikom i spasao život mome ocu. Jedne zimske noći, moga oca su zvali da po hitnoj dužnosti ide u planinu, na kojoj je bilo vukova. Konj se preplašio i pobegao , tako agresivno zbacivši mog oca na zemlju. Životinja je stigla kući premorena i sva u krvi, ali se ubrzo vratila po mog oca, koji se upravo bio probudio iz nesvesti, ne znajući da je nekoliko sati ležao u snegu.

Jednog dana, lokalni zvaničnici prolazili su ulicom na kojoj sam se igrao sa drugim dečacima. Najstariji od ove gospode zastao je i dao po jedan srebrenjak svakome od nas . Prišao je meni i zapovedio mi je da ga pogledam u oči. Pogledi su nam se sreli, ispružio sam ruku da primim taj veoma cenjeni novčić, kada je, na moj užas, on rekao: "Ne, ne možeš ništa da dobiješ od mene. Ti si previše pametan".

Drugi su imali običaj da pričaju smešnu priču o meni. Imao sam dve starije tetke izboranih lica, a jedna od njih imala je izbačena dva zuba, koja su se poput slonovih kljova zarivala u moje obraze svaki put kada bi me poljubila. Ništa me ne bi uplašilo više nego grljenje mojih milih i neatraktivnih tetki."

"Od mog rođenja bila mi je namenjena sveštenička profesija, ta misao me neprestano tlači. Želeo sam da budem inženjer, ali moj otac to nije dopuštao. On je bio sin oficira, koji je služio u armiji Napoleona I i, kao i njegov brat, profesor matematike u istaknutoj instituciji, imao je oficirsko obrazovanje, ali je kasnije prigrlio sveštenstvo, i u tom zvanju je postao eminentan.