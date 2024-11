Međuljudski odnosi su se pogoršali i to vam može predstavljati glavni problem. Može doći do burne rasprave. Napetost može da dovede do verbalnih konflikata između vas i partnera. Pažljivo birajte reči. Mogući su problemi s disajnim putevima, sinusima, plućima, moguća je prehlada, grip, a takođe je težak period i ako bolujete od astme.