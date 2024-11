Njihovu ljubav od početka do kraja prate brojne misterije i nerazjašnjene okolnosti na koje nikada nismo dobili odgovor.

Scenarista i reditelj Milan Šarac je predstavljajući svojevremeno svoju monodramu “Ja, Jovanka Broz” , govorio je o detaljima koje mu je ona ispričala, a o kojima javnost do tada nije ništa znala. Šarac je rekao da mu je Jovanka ispričala da su se trudili da je odvoje od Tita.

"Došla sam u rezidenciju, a Tita nema. Nestao. Gde je? Niko ni reč da kaže. Nije ga bilo 13 dana. Bila sam u šoku. Nisam mogla nikome da kažem, mislim na svetsku javnost, niti da ga sama tražim. Zamislite, države bez šefa države. Nestao čovek u po bela dana. Kad su ga vratili, nije to bio onaj moj Tito. To je bio prvi dan našeg konačnog razdvajanja. Gde je bio? Ko ga je kidnapovao? Ispričala sam to samo Radu Čečuru, mom šefu obezbeđenja, pukovniku policije", priznala je Jovanka reditelju.