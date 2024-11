"Ovakvi predmeti se ne pojavljuju svakog meseca. Veoma su lepi, apsolutno neverovatni. Oni svedoče o velikom pokrovitelju umetnosti, a madam de Pompadur je to svakako bila", rekao je Žoao Magalaes, francuski i italijanski specijalista za nameštaj, prenosi Telegraf .

On je, nakon devet meseci istraživanja francuskih računa o prodaji i zapisa o inventaru, rekao da je pratio trag svećnjaka do doma madam de Pompadur, prvo do Versajske palate, a zatim u zamku Kresi, zapadno od Pariza, na imanju koje joj je poklonio kralj.