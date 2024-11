Religiozni Srbin Ljudi često traže da im nabavimo drogu i žene. Ako ne želite da vas uvuku u to, morate ih uputite na prave ljude. Do droge je lako doći, ali je strašno skupo, dok je do žena tog tipa nešto teže doći. Međutim, moje najčudnije iskustvo nije uključivalo ni jedno ni drugo, a reč je o jednom izvršnom direktoru iz Srbije koji je bio izuzetno religiozan. Prvi dan kada je stigao zamolio me je da pomerim sav nameštaj, donesem mu čitavu gomilu CD-ova sa tradicionalnom istočnjačkom muzikom i otvorim nekoliko flaša šampanjca, a svaka je koštala 1.700 dolara. Takođe, zahtevao je da ga pratim gde god da ide - na plažu, na večeru, na gomilu žurki. Nije mi dozvolio da mrdnem od njega, i iskreno, bilo je sjajno. A onda je jedne noći, nakon što smo se nas dvojica vratili sa razuzdane žurke, odlučio da hitno mora da ode na Tinos, ostrvo sat vremena udaljeno od Mikonosa gde smo mi bili, kako bi mogao da se pomoli i zapali sveću. Iznajmio je ogromnu jahtu i sledeće što znam jeste da sam se u 7 ujutru, onako mamuran, našao sa njim na Tinosu, okružen religioznom bakama koje su u koloni išle do crkve.

Stariji bogataši su najgori

Imala sam 20 godina i radila sam za jednu agenciju na jahtama kao konobar za 900 dolara nedeljno, a to je značilo da mogu da koriste moje usluge u bilo koje doba dana i da ne mogu da se žalim na to. Poslali su me na jahtu koju je iznajmio bogati ruski par u 70-im godinama, za 85 hiljada dolara nedeljno. Sa jahtom je došla i posada; kuvar, kapetan, čistačica i ja. Trebalo je da obiđemo nekoliko grčkih ostrva - Paksi, Lefkadu i Kefaloniju. Od jednog do drugog dana ponašali su se sve gore i gore. Nakon što sam im poslužila jastoga, morala sam da stojim nad tanjirom i čistim ga, praktično sam morala da ih hranim. Nakon što su završili s večerom, gospođa je zahtevala da joj izmasiram stopala. Odbila sam ih rekavši da sam ja tu da poslužujem hranu i piće, a oni su zvali agenciju da se žale na mene. Ta starija Ruskinja otvoreno me je zvala "malom kučkom". Na drugim putovanjima su me budili usred noći da im donesem čašu vode u krevet, a dok sam gospođi davala čašu, njen me muž me je pipkao po bedru.