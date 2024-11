Pobedu nisu dočekali, a pismo nije ni stiglo do Slobode . Ono je završilo u policiji, a Sloboda je privedena. Policajci su je dugo terali da napiše pismo svom voljenom da bi im pomogla da ga pronađu, a ona je to odbijala, zbog čega je pet meseci provela u logorima.

Naša glumica Sloboda Mićalović dobila je ime baš po Slobodi Trajković. Naime, njen otac Dragan Mićalović je došao na ideju da je tako nazove i to dok je je igrao monodramu "Ivo Lola Ribar", a ona je to svojevremeno i ispričala javno.

- Vremenom mi je jako smetalo moje ime , jer se niko nije zvao tako da ja znam, sem Slobode Trajković. Ona je bila verenica Ive Lole Ribara. To je jedna od najlepših i najtragičnijih priča u našoj istoriji. Žrtvovala je celu svoju porodicu, tako što su završili u gasnoj komori, jer nije želela da oda položaj svog verenika, Ive Lole Ribara. Znala je da mu sledi ubistvo, jer je on bio jedan ozbiljan revolucionar. Postoji i to čuveno pismo, zbog kog je meni tata dao ime, a baš je Kornelije Kovač, odnosno Korni grupa, opevala tu pesmu. Naslov pisma je „Jedina moja, ne stiglo te ovo pismo“ - objasnila je Sloboda Mićalović i dodala:

- To je poslednje pismo koje je on njoj uputio, misleći da će on nastradati, ali nažalost je prvo ona stradala. U znak te velike ljubavi, moj tata je igrao monodramu "Ivo Lola Ribar", trista ili četiristo puta, a mi smo kao klinke nosile majicu „Ivo Lola“. Mislio je, ako dobije sina da se zove Ivo, a ako dobije ćerku da se zove Sloboda, jer se moja Mirjana zove po sestri Ive Lole Ribara, sve je to nekako umreženo - ispričala je Sloboda za "K1".