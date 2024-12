Mnogi ljudi ujutru odlažu alarm jer im je teško da ustanu, međutim, ima i onih koji se bude neposredno pre nego što se oglasi alarm. Ako spadate u one kojima za buđenje nije potreban alarm, zanimaće vas naučno objašnjenje.

Iako je teško poverovati da se ljudi mogu probuditi bez alarma, istina je da zapravo postoji naučni razlog zašto je to često moguće. Nekim ljudima zaista ne treba alarm da bi se probudili. Ali, buđenje bez alarma u suštini remeti dragocene minute sna.

Protein koji se zove PER je veoma važan u ovoj situaciji jer reguliše ciklus spavanja i buđenja. Nivo proteina će rasti i padati tokom dana. Vrhunac dostiže uveče, a najniži je noću. Nizak nivo ovog proteina dovešće do niskog krvnog pritiska, zbog čega smo umorniji i više nam se spava.

Naučnici kažu da ako se držite doslednog rasporeda spavanja, vaše telo će naučiti da se prilagodi i poveća nivoe PER neposredno pre nego što se alarm oglasi.

Kažu da će se ovo povećanje obično dogoditi oko sat vremena pre nego što se vaš alarm oglasi, jer oslobađamo hormone stresa. Kada se ne probudite pre alarma, to može biti mali šok i kao rezultat toga može da izazove stres za vaše telo.

Da biste to izbegli, vaše telo proizvodi PER ranije tokom noći - i to je razlog zašto možete da se probudite nekoliko minuta pre nego što se alarm oglasi.