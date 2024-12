Vizija Stiva Džobsa u vezi sa inteligencijom i sposobnošću razumevanja šire slike otkrila se još 1982. godine, kada je na Academy of Achievement govorio o tome kako pristupa rešavanju problema.

"Memorija je važna. No, važna je i mogućnost sagledavanja šire slike, kao da posmatrate grad s 80. sprata. I dok jedni pokušavaju da shvate kako doći od tačke A do tačke B, čitajući glupe male mape i karte, vi jednostavno to isto vidite ispred sebe."