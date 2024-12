Svako ko je bar jednom leteo, sigurno će se složiti sa tvrdnjom da ne samo piloti, već i kabinsko osoblje igra ključnu ulogu tokom putovanja. Stjuardese ne brinu samo o udobnosti, već, pre svega, o bezbednosti putnika. Nažalost, nedavno je došlo do incidenta sa njima, o kom sada bruji internet.

Let "Deltra erlajnsa" iz Amsterdama za Njujork trebalo je da bude spreman da primi stjuardese koje će voditi računa o putnicima koji se ukrcavaju. Međutim, pre nego što se ukrcaju, stjuardese moraju da prođu inspekcije koje, između ostalog, utvrđuju da li su pod dejstvom alkohola. Obično je to samo rutinska provera koja ništa ne pokazuje. Niko nije očekivao da će ovoga puta biti drugačije.

Let se dogodio, ali ne kako je predviđeno

Konačno, let iz Amsterdama za Njujork se dogodio. Međutim, nije svo osoblje koje je prevoznik dodelio ovoj ruti bilo u avionu. Zbog navedenog, putnici nisu mogli da koriste sve usluge pripremljene za let.