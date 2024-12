U vašem polju poslovnih saradnika i organizacije su naglašeni planetarni aspekti koji donose promene. T o vam može doneti početak nove saradnje . Posvetite više vremena partneru, uskoro vas očekuje kritika upravo zbog toga. Rešite to na vreme. Pad koncentracije.

Atmosfera na poslu može vam danas doneti nervozu, jer može doći do iznenadnog zastoja u prilivu novca . Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s veoma privlačnom osobom na kraćem putovanju neće vas ostaviti ravnodušnim . Budite aktivniji.

Mogućnost da drugi pogrešno protumače vaše reči u poslovnoj komunikaciji je velika. Precizno se izražavajte. Nerazumevanje između vas i partnera izbacilo vas je iz takta. Rešite problem što pre da ne dođe do udaljavanja. Bolovi u nogama.

Pruža vam se prilika da počnete da radite nešto sasvim novo. To će, međutim, zahtevati ovladavanje novim veštinama. Vaš odnos s novim partnerom prolazi kroz period psihološke igre vruće-hladno. To vas emocionalno iscrpljuje . Variranje pritiska.

Do vas mogu dopreti neke spletke, a to može dovesti do prilično neprijatne rasprave na poslu. Zadržite diplomatski stav. Okruženi ste brojnim obožavateljima na svakom koraku, pa vam neće biti teško da odaberete onog pravog. Glavobolja.