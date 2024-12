12 je u numerologiji moćan broj koji simbolizuje pozitivne promene, ali one su jasne, lagane i direktne. Označava kraj jednog ciklusa i otvaranje novih vrata života u kojima ćete uspeti da se suočite sa izazovima i pronađete više nade za godinu koja nam tek dolazi. Decembar je mesec koji simbolizuje borba svetla i tame, koja traje sve do zimske kratkodnevice, tačnije do 21. decembra u ponoć. Dani tada postaju sve duži i duži, a sunce počinje da pobeđuje mrak. U decembru se ujedno događa poslednji pun mesec u godini, ali i godišnji ciklus praznika kao što su Božić i Nova godina koji simbolizuju kraj i novi početak, 12. decembar ima posebnu simboliku u ezoterizmu jer simbolizuje pun, zatvoreni krug.