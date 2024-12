U emisiji "More" na HRT-u prikazana je zanimljiva i lepa priča u kojoj je glavni akter 88-godišnji Vinko Gregov, poznatiji kao barba Vinko s ostrva Ugljana. Naime, on je tokom godina usavršio vrlo zanimljivu veštinu – ume da imitira razne zvuke iz svoje okoline, od glasanja životinja do sirena brodova.