2. Oni koji se razvode kada im intimnost sa jednim partnerom dosadi , a neće da varaju jer im je to moralno neprihvatljivo. Seksualnost je jako važna i esencijalna za njihovo telesno i mentalno blagostanje, pa im brakovi jako kratko traju što je sasvim legitimno i na neki način čestito, ali sa jako skupom cenom.

4. Oni koji eksperimentišu, koji se toliko vole i razumeju i koji su na tom nivou emancipacije da više nemaju tajni jedni pred drugima, pa im je savrešeno ok i da vise sa plafona ili da probaju bilo koju novotariju ili igračku. Da zajedno gledaju filmove ili čitaju knjige koje ih uzbuđuju, pa razgovaraju o tome i sabiraju utiske koji će ih još više uzbuditi. Povremeno se podruže sa nekim drugim parom ili dovedu još nekoga kod sebe u postelju, ili dozvole svom partneru koga obožavaju da bude intiman sa drugim ljudima jer znaju da će mu to značiti i produžiti mu život što im je i najvažnije. Oni koji uživaju neopterećeni lažnim moralom, načelima okoline ili malograđanštinom i ne dozvoljavaju da ih drugi uče šta je lepo, već to sami sebi otkriju pa naprave uslove za kompletni ugođaj.