Konačno imam priliku da testiram putovanje u drugoj dimenziji na Boingu 777-300ER od Varšave do Dubaija (koji se naziva sedmim čudom Boinga) i Erbasu A380 od Dubaija do Sidneja (najveći putnički avion na svetu) kompanije "Emirates", avio-kompanije koja je nedavno osvojila titulu najbolje na svetu u anketi koju je sproveo Telegraph Travel.

Odlazim i čekam da se ukrcam, a to se dešava nešto ranije za prvu i biznis klasu. Brzo pronalazim mesto uz pomoć stjuardesa. Gledam oko sebe, iznenađena sam koliko mesta ima za putnike u ovoj klasi. Biće obezbeđeni jastuk, ćebe i slušalice. Jedva sam se smestila na ogromno sedište kada se iznenada pojavila stjuardesa sa poslužavnikom punim pića i ponudila mi čašu šampanjca ili soka. Trenutak kasnije mi je dala mokri topli peškir. Na trenutak, nervozna, pitam se šta da radim s njim. Stjuardesa, videći moju sramotu, objašnjava da služi da me osveži pre puta.

Po njegovom primeru izujem cipele i obujem papuče. U kompletu su i čepići za uši i maska za oči. Nakon što isključim signal "vežite pojaseve", zavalim svoje sedište. Let od Varšave do Dubaija traje manje od 6 sati. Možete da vidite svoju rutu putovanja uživo na tabletu i ekranu. Štaviše, sistem nudi ne samo filmove i serije, već i muziku, kanale vesti uživo, podkaste i igre. Biram filmove kojih ima dosta.

Stjuardesa me iznenađuje nudeći mi da stavim dodatni dušek na sedište kako bih mogla udobno da legnem. Pošto je popodnevni let (poleteli smo u 13.45), odlučujem da ne dremam. Na kraju, naslonim stolicu u ležeći položaj da vidim kako je ležati iznad zemlje... Ne mogu da odolim i zahvaljujući internetu u avionu, koji vam omogućava da šaljete poruke, šaljem ceo foto izveštaj sa ekskluzivnog putovanja svojim prijateljima i porodici.

Toalet za putnike poslovne klase je prilično velik. Tu su četkice i paste za zube, krema za ruke i luksuzna toaletna voda. Stjuardesa me podseća da sam u avionu i zamoli me da pre sletanja preklopim sedišta i otvorim prozore. Osećam se kao da sam večerala u restoranu i opustila se ispred ekrana na kauču kod kuće.

Stižemo na aerodrom u Dubaiju. Tamo preuzimam prtljag i odlazim do posebnog mesta gde dobijam vaučer za transfer do hotela. Naredna dva dana provodim u Dubaiju, ali se moje putovanje ovde ne završava...

Biznis klasa "Emiratesom". Da li je vredna? Iako je to zaista dug let, žao mi je što moram da napustim avion. Bila je to neverovatna avantura! Lagala bih da nisam napisala da je apsolutno jedinstven let od početka do kraja i želim da svaki zaljubljenik u avione ima priliku da to doživi.