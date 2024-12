One su sređene i nasmejane, imaju odgovor na sve i uvek su tu, naizgled deluju savršeno, ali nisu stvarne. Reč je o AI devojkama. Iako nam se pre nekoliko godina činilo da je to naučna fantastika, svakodevica je ipak, drugačija. Više od milion muškaraca širom sveta ima emotivne veze sa čet-botovima koji imitiraju žene.

- Popularni su kod mladih, naročito kod momaka jer su to idealne slike, videi i klipovi mladih devojaka koje stvarno nemaju greške jer su jednostavno generisane od AI. Jednostavno naše emocije ne mogu to da razumeju. Ima poznat film "Her" gde se momak zaljubljuje u AI devojku, ja mislim da će i kod nas to da se desi, pogotovo kod ljudi koji su usamljeni - rekao je Petar Vasić, stručnjak za digitalni marketing.