Nakon tri dana, koliko sam proveo u Čenaiju u Indiji , mogu samo da kažem da je ovo najgore mesto u kom sam bio do sada i da se sigurno nikada više neću vratiti ovde. Hajde da se vratimo 72 sata unazad i da vam ispričam šta se to tačno desilo", rekao je Robert Dacešin na početku snimka koji je objavio na svom Jutjub kanalu.

"Evo me ljudi u Čenaiju, idem do prve atrakcije. Prva stvar koju primećujem je sličnost sa Bangaldešom, a to je veliki broj prosjaka. Traže novac kad god automobil stane. Ima mnogo manje buke, sirena, zvukova, dosta je sve tiho, barem za sada. Iskreno se nadam da će tako i ostati. Vreme nije baš najbolje", rekao je Robert koji se teško sporazumeo sa stanovnicima.