- Selo se raduje svetlosnoj instalaciji, i pošto to radimo već šest godina, mislim da nikada nećemo moći da prestanemo. Ove godine, instalacija će biti veća i lepša nego ikada. Ne bismo mogli postići ovako veličanstvenu instalaciju bez pomoći, i zahvalni smo našim sponzorima - rekao je, prenosi In your area,