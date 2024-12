Umesto stolnjaka postavio je novine na sto. To je bio trenutak kada je dobio pitanje od čoveka koji je sedeo pored njega, a Andrejko je pružio ruku i upoznao se sa njim. Potom je na sto izvadio burence, dasku sa lepo postavljenim komadima ribe i po jednu ribu za čoveka i sebe. Na pitanje čoveka da li je to za njega, Andrejko je potvrdio i na simpatičan način prstom pokazao da ćuti. Nazdravili su pivom, uživali u zalogajima, a sve to putujući vozom uz mnogo smeha.