Nakon Marije Berghaus, Mihailo je nastavio sa prolaznim avanturama . Kada je imao 29 godina, zaljubio se u Nemicu plemićkog porekla Mariju Jozefu od Lihtenštajna. Mihailo je na sve načine pokušavao da odobrovolji njenog oca da da svoj pristanak da oženi Mariju, ali je on smatrao brak katoličke plemkinje i svrgnutog pravoslavnog vazalnog kneza nemogućim. Uvređen i razočaran, prekinuo je svaki kontakt sa tom porodicom. U to vreme je napisao tekst pesme „Što se bore misli moje” , koja je bila posvećena njegovoj prvoj velikoj, ali nesrećnoj ljubavi.

Mihailo i Julija nisu imali dece. Ta činjenica je smetala mnogima jer su očekivali muškog naslednika koji će naslediti presto jednog dana. Julija je tokom braka sa Mihailom ušla u vezu sa nemačkim grofom Karlom Arenbergom , a za to neverstvo je Mihailo saznao nekoliko godine kasnije iz jednog pisma do kojeg je došao njegov upravitelj dvora Anastas Jovanović.

Julija se nadala da će kneza opet osvojiti, ali nije uspela. U pismu svojoj majci priznala je: „On me više neće. Voli me, ali me neće." Umrla je u Beču 1919. godine. Volela je Srbiju i srpski narod do kraja, i lobirala za srpske interese u evropskim krugovima. Na vest o Mihailovoj smrti u Topčiderskm atentatu Julija je stigla u Beograd. Prisustvovala je pogrebu u Sabornoj crkvi gde je sahranjen, plačući u crnini nad kneževim odrom. Od njenog priloga knezu je podignut spomenik.