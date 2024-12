"Kada sam sleteo, sačekala me je novinarska ekipa koja me je pitala čime se ja to bavim. Posle nekoliko pitanja, rekao sam: 'Dajte, šta, hoćete da se kupamo?'. Ja sam hteo da se junačim, a oni mi to organizovali. Ko mi kriv. Napolju je -11, a temperatura vode je do 2 stepena. Prvo me je zanimalo da je ovo opasno", rekao je Radovan, a odgovor je dobio od Alfije, žene koja predstavlja klub čeličenja pod imenom "Morževi Surguta".