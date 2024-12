U tradicionalnom IVF-u, zrela jajna ćelija se sakuplja iz jajnika i oplodi spermom u laboratoriji. Zatim se embrion prenosi u matericu, sa nadom da će doći do trudnoće. Međutim, IVF postupak zahteva stotine injekcija hormona koji stimulišu jajnike da proizvode više jajnih ćelija. Čitav proces traje od dve do tri nedelje, a broj injekcija može biti i do 90 po ciklusu.