"Zašto se ovo stalno iznova ponavlja?" odgovorio je zbunjeni Morgan na pitanja fanova sa društvenih mreža koji su ubeđeni da je upravo on glumio u filmu "To nisam ja! Nisam ja dama u torbi iz Samo u kući 2!"

Govoreći o svom životu, ona je rekla: „Živim vrlo miran život i vozim mali auto, imam vikendicu, to je to. Prilično je opuštajuće razgovarati sa zidom, razgovarati sa psom, pisati poeziju, čitati knjige, gledati televiziju. Ništa drugačije od bilo koga drugog, osim što ste sami, toliko vas može naterati da razgovarate sa zidom nešto više od većine ljudi“, prenosi The Mirror.