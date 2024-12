Zoran Zlatić (72), Beograđanin koji je svoj život započeo na kaldrmi Dorćola, krenuo je u pravu avanturu – onu u koju se upuštaju samo retki: potragu za blagom. Do sada je obišao preko 100 zemalja na pet različitih kontinenata, a obišao je više od 60% Afrike. Susretao se sa brojnim plemenima daleko od civilizacije, zagazio u prašume i dzungle, mačetom krčeći svoj put i jedući ono što bi pronašao u prirodi. Sa svojih putovanja, doneo je mnogo priča , kao što su one o plemenima Janomami i Masai.

„Petnaest godina sam se pripremao za put na to famozno Kokosovo ostrvo koje se danas nalazi u sastavu Kostarike, za koje se smatra da je bilo svojevrsna banka gusara i da su tu svi oni ostvljali blago koje bi oteli. Za to ostrvo karte vam nisu potrebne, jer možete doći samo ukoliki ronite. Ekspedicija je trajala tri godine i moji prijatelji sa kojima sam išao i ja smo poslednji koji su dobili dozvolu od tamošnje vlade da tragamo za blagom. Danas je to nacionlani park i potraga za blagom, za koje se pretpostavlja da se nalazi u vodi, više nije dozvoljena. Ovo putovanje uništilo me je finansijki, ali nikad se nisam pokajao. Iksutvo koje sam doživeo ne može da se opiše. Specifična flora i fauna, mnogo endemskih vrsta. Celo ostrvo izgleda kao iz doba dinosaursa“, rekao je Zoran za RINU.