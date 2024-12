Ova devojka pričala je o tome kako je do braka želela da bude u celibatu . Kada je upoznala ljubav svog života iznenadila se kada je saznala da je i on istih uverenja. Njen verenik, Džon je takođe bio nevin i rešili su da čari vođenja ljubavi i strast ostave za tu specijalnu priliku. Javno je govorila o ovom iskustvu, kao i da se susrela sa stvarima na koje nije bila spremna i da bi volela da ju je neko na to upozorio.

"Ako ste nervozne zbog toga što će vas prvi odnos možda boleti, svakako recite to svom vereniku. Ako je neugodno, ako ne ide super glatko, samo se nasmejte. To je veliki deo iskustva intimnosti. Toliko je teško kada vam je adrenalin zaista visok, to je novo iskustvo koje priželjkujete celog života, a vaše emocije su toliko velike da je zaista teško biti "prisutan". Pokušajte da se opustite i iskoristite svaki trenutak, umesto da budete previše u mislima, to je kao da i niste prisutni, a bićete tako srećni zbog toga, jer ćete pamtiti tu noć - objasnila je ona.