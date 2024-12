Rendi Gardner i Brus Mekalister samovoljno su prihvatili izazov " nespavanja " kao deo školskog naučnog projekta pod nadzorom istraživača sna sa Univerziteta Stanford, dr Vilijama C. Dementa. Iako su obojica učestvovala u eksperimentu, Gardner, tada sedamnaestogodišnjak, uspeo je da ostane budan neverovatnih 11 dana i 25 minuta, oborivši tadašnji svetski rekord .

Eksperiment su pratili dr Dement i medicinski oficir američke mornarice, poručnik komandant Džon J. Ros. Prema istraživačima, efekti nespavanja počeli su da se osećaju već posle drugog dana. Gardner je počeo da zamuckuje dok je ponavljao reči koji su se koristili da testiraju njegovo stanje. Do trećeg dana bez sna, situacija se drastično pogoršala – Gardner je doživeo zdravstvene probleme poput promena raspoloženja, nedostatka koncentracije, gubitka kratkoročne memorije, kao i paranoje i halucinacija.

"Bio sam užasan za okolinu. Sve me je nerviralo. Bilo je kao nastavak onoga što sam uradio pre 50 godina. Morate da spavate. To je jednako važno kao – to je velika trojka. Tako je zovem. Voda, hrana, san – morate ih imati, sve njih," rekao je u NPR-ovoj emisiji "Morning Edition", prenosi Nova.