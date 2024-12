"Za neke scene, poput onih u kojima vade organe, mislim da bih, da nisam ja taj koji ih stvara, verovatno i sam pokrio oči. Ali, kao autor, moram ekranizovati ono što sam stvorio i napisao. Pretpostavljam da sam na neki način malo otupeo na to, ali mogu reći da nisam tip koji lako gleda takve eksplicitne scene ," kaže reditelj.

Hvang je već ranije jasno dao do znanja da "Squid Game" nije napravljen za decu. U Ujedinjenom Kraljevstvu obe sezone su označene za starije od 15, dok su u Koreji ocenjene za uzrast od 19 godina i više.

"One koji su eliminisani, da tako kažemo, ili one koji izgube u takmičenju, čeka život pun bola i pokušao sam to da istaknem," piše Informer.