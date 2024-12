Za Kurir televiziju svoj uvid u 2025. godinu dala je Ružica Kralj, astrolog, koja se osvrnula i na to kako je protekla godina za nama.

Ona po pitanju Sjedinjenih Američkih Država kaže da se situacija neće razvijati tako lako koliko se to pretpostavljalo, jer će Donald Tramp morati da oduži karmički dug svojoj zemlji:

- On će jedini u istoriji biti zapisan kao čovek koji će doneti preokter svojoj zemlji. Neće imati vremena za druge zemlje, a imaće puno posla na unutrašnjem pitanju. Arapske zemlje će zadesiti prirodne nepogode, a zemljotresi krajem marta prete Makedoniji, Bosni i Hercegovini, severnom delu Grčke i južnom delu Srbije.

Ona je rekla i da će 2025. godina u svima izazvati potrebu da nešto promene, pa će se u ljudima probuditi borilački duh koji može dovesti do loših međuljudskih odnosa i svađa.

- Uložite u nekretnine u selima i banjama, doživeće prosperitet. Sve tajne su u Švajcarskoj i njihova deviza će biti dosta jaka, dok će euro doživeti pad i do kraja godine morati da promeni naziv - kaže Kralj.

Ona tvrdi da ne treba sklapati brakove u 2025. godini, jer je po numerologiji 2025. godina broj 9, što označava kraj ciklusa, te bi to moglo da se odraazi na ljubav.

- Ukoliko vaš numerološki broj odredi da je ipak ova godina pogodna za vas, onda to može biti dobro, ali je bolje izbeći. Mnoge ljubavi će biti na ispitu u 2025. godini, čak i ljudi koji su bili u skladnim odnosima ali nisu suđeni jedni drugima će se razići. Biće mnogo prevara, obmana i otkrivanja istine, a ljudi koji imaju tajne se posebno moraju paziti na proleće - kaže Kralj.

- Novac prati vodene znake, ali oni to vešto prikrivaju. Ne postoji nikada riba koja ostane bez novca, dok će muški rakovi zarađivati dobro, ali to prikrivati. Žene rakovi će želeti veliku promenu ove godine, i na privatnom i poslovnom planu. One su se umorile tokom proteklih 7 godina dokazujući se, a velike promene im slede - kaže Kralj.