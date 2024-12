Avantura za slobodne počinje i trajaće sve do kraja godine, s jednom ili više osoba. Iskušenja predstoje svima. Opstaće samo prava ljubav kod onih kojima je potrebna sigurnost. Za posao je bolja prva polovina godine - da učvrstite položaj, uvećate finansije. Jesen će vam doneti nove ljude, nove ideje i širenje posla . Sve će biti izvodljivo uz dobre saradnike i prijateljstva koja ćete steći.

Sve do početka leta radite vredno, ulažite u dosadašnji posao ili potražite novi. U svakom slučaju, usredsredite se na praktične i materijalne stvari. Institucije će vam biti naklonjene, ljudi takođe, pa ćete uraditi i zaraditi mnogo više nego svih prethodnih godina. Nemojte propustiti nijednu priliku da nešto zaradite, jer ćete tako sebi obezbediti finansijsku sigurnost. Neki će ove godine uspeti da ostvare svoj san, a za to je potreban i novac.

Ljubavni život će vam biti nepredvidiv, lud i strastven, i hraniće vas više nego bilo kakva hrana. Neplanirana trudnoća je skoro sigurna, baš kao i venčanje. Druga polovina godine prijaće svima, a posebno starijim pripadnicima znaka - u poznim godinama naći će ljubav kakvu su čekali sve do sada. Život će im dobiti nov smisao.

Do sredine juna svašta ćete moći da uradite, ali ništa se neće pomerati brzinom koja vam odgovara. Sve će biti mnogo sporije, uz dosta neplaniranih i neočekivanih situacija. Oni koji nisu osetili čari tajne ljubavne veze, na početku godine pašće u iskušenje takve vrste, bilo da su slobodni, bilo da su u vezi ili braku. Prvo jače sunce osvetliće vašu tajnu, hteli vi to ili ne.

Kod jednih će se razviti ljubav koju će pojačati strast, a kod drugih će početi problemi s partnerom. Zato prelomite na vreme da li želite da se upuštate u tako nešto ili ne. Druga polovina godine za nevešte će biti u znaku raznih poteškoća, dok će veštima doneti uspeh u svim segmentima života. Čuvajte snagu, ideje i sve što želite do leta, a onda punom parom krenite da osvajate vrhove do kraja godine.

Postepeno će vam se širiti krug prijatelja i poznanika, pa će vam dobri međuljudski odnosi obeležiti ovu godinu. Prijatelji će vam pružati podršku u svim oblastima života , od sklapanje poslova do ličnih kontakata. Provod, izlasci i putovanja takođe će biti obojeni druženjem, prijateljstvima i posebnom vrstom naklonosti. Na samoću zaboravite!

U poslu vam predstoji napredak u prvoj polovini godine , kao i šansa da promenite delatnost ili pak radno mesto, dok je za nezaposlene ovo odličan period da nađu stalno zaposlenje. Ljubav će vas pratiti u stopu čitave godine u svim oblicima. Raznovrsna osećanja će dodati lepšu crtu vašem karakteru, pa ćete ovu godinu pamtiti i po mnogim emotivnim iskustvima koja do sada niste imali prilike da doživite. SAVET: Ne povlačite se pred izazovima.

Početkom godine oko vas će se vrteti mnoge prilike za napredovanje, ali kako se zavrte, tako će i nestajati ili će vam samo donositi nove probleme. Pokušajte da ne reagujete na sve "što leti", već budite mudri. Strpljenje neka vam bude saveznik, jer će vam druga polovina godine doneti sve što ste dosad priželjkivali. U emotivnom životu borićete se za naklonost svog partnera ili simpatije , pa će vas ponekad to iscrpljivati.

Nemojte odustati, vredeće kada osvojite tako tvrd orah . Druga polovina godine doneće vam uspeh i let na krilima uzvraćenih osećanja. Strast će vas spojiti u neki oblik zajedništva, pa vam se smeši lepa budućnost. U poslu, početak godine će vam biti nešto teži, jer vam nadređeni neće biti baš naklonjeni, ali u drugoj polovini godine doći će do znatne promene. Samim tim sve će za vas biti lakše, pa će i vaše napredovanje postati izvesno.

Partnerski odnosi svake vrste, bilo emotivni, bilo poslovni ili prijateljski, biće zategnuti, sasvim suprotno od onoga čemu ste se nadali. Postojaće praktično rešenje koje će biti vrlo jednostavno, pod uslovom da obe strane žele napredak u tom odnosu. U suprotnom, sledi rastanak. Oni koji su u braku imaće najviše problema, što se može rešiti jedino ako oboje to budu želeli. Međutim, ako im je brak već duže vreme u krizi i ako su jedno drugome postali teret, razvod je verovatno najzdravije rešenje za sve.

Ljubav, posao i čitav život uopšte malo će vam se usporiti početkom godine, a taj lagani hod u suštini će biti vrlo koristan po vas. Ostaviće vam vremena da promislite o svakom potezu, susretu, situaciji. Ljubavni život će vam takođe biti spokojan, neće se dešavati ništa značajno. Osećaćete sigurnost i postojanost u svakoj oblasti života, mada će teći u ritmu koji vam ne prija. Kasnije će se ispostaviti da je to bilo idealno vreme.

U drugoj polovini godine sve će početi da se dešava na juriš. Događaji će se smenjivati kao na filmu, a vi ćete trčati od jednog do drugog kao bez daha , dok oko vas protiču ljudi, problemi, ljubav... Ipak, sve ćete postizati zadihani i umorni. Sredine neće biti, iako će vam oba životna tempa doneti uspeh, samo na različite načine. Nastojte da se uskladite s protokom vremena i dešavanja i proći ćete dobro, možda čak i bolje u "brzoj" polovini godine.

Javnost ili vaša okolina neće vam biti baš naklonjeni od početka godine, ali vi tu nećete moći ništa . Stoga se ne pravdajte nikome, već ih pustite da misle šta god hoće. Zbog toga će vam sve do leta nastati manji zastoj u poslovanju, sklapanju poznanstava i dogovora. Međutim, za razliku od poslovnog i društvenog života, ljubavni život će vam biti maštovit, strastven, pun dubokih osećanja i zajedničkih snova.

U drugoj polovini godine mlađi ljudi će vam biti izuzetno skloni, što će vam otvoriti mnoga vrata i dovesti vas do uspeha . Upoznaćete malo drugačije ljude, otvoriće vam se novi krugovi među vašim kolegama i poznanicima. Slobodni će upoznati mnogo zanimljivih osoba, a neko iz inostranstva povešće ih putem ljubavi, možda i odvesti sa sobom. Zarad velike ljubavi pristanite na sve, jer se ona ne sreće dva puta u životu.

Druga polovina godine biće nešto nemirnija, misli će vam biti šarolike, s previše planova, putovanja, organizovanja raznih dešavanja. To će vas držati vrlo aktivnim na svim životnim poljima. Onima koji su u braku posle godišnjeg odmora javiće se nemir, što može delovati naivno, ali vas može povesti putem koji ne želite. Ne šalite se, već pokušajte da stvari vratite u normalu, jer sve što je u vezi s brakom morate shvatiti ozbiljno.

Najveći deo životnih situacija odvijaće se dobro po vas preko cele godine, naročito u prvoj polovini sve do kraja proleća. Bićete puni energije, što će vam povećati šanse za napredovanje, kako u pogledu karijere tako i na ličnom planu . Ljubavni odnos biće vam baš onakav kakav želite, imaćete mnogo lepih i zanimljivih trenutaka, što će vam pružiti preko potreban osećaj ušuškanosti i sigurnosti uz partnera.

Kočnica u vašem srcu postojaće preko cele godine, kao posledica vašeg opreza zbog prethodnih veza, kada ste se maksimalno davali. Iako ćete povremeno priuštiti sebi trenutke potpunog opuštanja, uglavnom ćete biti uzdržaniji nego inače . Međutim, to je dobro za vas. To su koraci ka zreloj ljubavi, jer su vas nekadašnji zanosi previše koštali.

Biće to pravi ispit i za vas i za vašeg partnera. Ishod ćete saznati u drugoj polovini godine, ali u svakom slučaju, on će vam doneti sreću, bilo koju ocenu da date ili da dobijete. Slobodne će ovog proleća ubosti prst sudbine, i to preko poslovnog kontakta. Kada je o poslu reč, prva polovina godine biće vam mnogo plodonosnija. Stoga, ugrabite svaku priliku koja će vam se pružiti i obezbedite se finansijski da biste mirno dočekali jesen.