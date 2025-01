U prvom mesecu nove godine nedostajaće vam resursa i strpljivosti u ostvarenju ciljeva, ali već krajem januara i kroz februar situacija će se polako okretati u vašu korist. Kada vaša planeta Mars krene napred, 24.2, osetićete poriv za akcijom, a rešenja će se polako ukazivati. Maj, novembar i decembar biće meseci u kojima će vas pratiti uspeh. Dolaze nagrade za minuli trud i rad. Od 16. aprila do 10. marta boravićete u produktivnom poslovnom periodu u kojem ćete s lakoćom ostvariti svoje ciljeve.

Pred vama je još jedna dobra godina koja vam između ostalog nudi priliku za dodatno obrazovanje ili obavljanje honorarnog posla koji će vam od druge polovine godine povećati prihode. Od 2. marta do 13. aprila izbegavajte finansijske rizike i smanjite potrošnju. Maj ijun su dobri za nove poslovne iskorake, a septembar vam donosi priliku da malo predahnete i pronađete vremena za odmor i zabavu. Tokom maja u prilici ste da nešto započnete, a taj početak će za vas biti uspešan i od dugoročnog značaja.

U novu godinu ulazite oprezno i s puno odgovornosti koje stoje pred vama. Pojaviće se i nepoverenje u sopstvene mogućnost, pa ćete dosta preispitivati i ići polako. Međutim, vaše poslovne karte počeće da se otvaraju od leta. Ako ste rođeni krajem juna, obratite pažnju na poteškoće koje treba rešiti u junu. Potom sve ubrzano kreće napred. Očekuje vas vrlo plodna i uspešna jesen. Mogućnost napretka, širenja posla ili pak promena radnog mesta, idu prema vama od oktobra, pa sve do kraja godine. Finansije će se poboljšati, naročito kroz letnji period. Tokom juna hrabro ćete krenuti u nešto novo i pokazati sami sebi da nemate razloga da sumnjate u sebe.

Uticaj pomračenja na relaciji Devica-Ribe, 14. marta i 15. i 21. septembra pokrenuće rešavanje starih finansijskih problema, ali će vas i aktivirati u pronalaženju novih i boljih poslovnih i finansijskih resursa. Mogli biste da rešavate i važna imovinska pitanja kao što je nasledstvo, naročito od druge polovine februara pa do kraja aprila. Kroz jul i avgust Merkur se kreće vašim znakom, retrogradan je od 18. jula do 11. avgusta, pa imate jedinstvenu priliku da nešto dogovorite, bolje isplanirate, malo pričekate i pokrenete od sredine avgusta. Tokom jula i avgusta započinjete novi projekat, ali isto tako u prilici ste da dovršite nešto što vas dugo muči.

Prva polovina godine mogla bi da bude nešto zahtevnija, pa se fokusirajte na rešavanje onoga što zapinje ili ne funkcioniše. Nije vreme za velike odluke i promene. Situacija će početi da se menja nabolje od jula. Dobijate podršku koja vam je potrebna za ostvarenje onoga što duže priželjkujete. Na finansije pripazite od 2. marta do 13. aprila. Retrogradna Venera može da prouzrokuje zablude, pogrešne procene, pa se suzdržite od većih investicija i regulišite svakodnevnu potrošnju. Septembar će biti mesec većih ostvarenja i postignuća. Septembar vam nudi izlaz iz jedne komplikovane situacije i priliku da ostvarite ono što vam je na umu još od prošle godine.

I dok ste u januaru umorni i patite od manjka radne motivacije, od februara dolazite k sebi i počinjete polako da napredujete. Svi ugovorni odnosi i poslovna partnerstva biće izvesniji od druge polovine aprila, kada ćete doneti odluke koje su bile na čekanju i napokon odahnuti. Na finansijskom planu otvaraju se nove mogućnost između jula i oktobra. Poslednja dva meseca u godini odlična su za učenje i komunikaciju. Predstavite drugima svoja znanja i veštine i pokažite ono u čemu ste dobri. Planete od druge polovine septembra pa do 9. oktobra pomažu vam da se istaknete i dobijete ono što vam pripada.

Prvi mesec u godini omogućuje vam ostvarenje dobrih poslovnih rezultata. Ako vaš rad zavisi od drugih ljudi, moraćete biti strpljiviji do 24. februara. Polako će početi da se razjašnjavaju nesporazumi i do kraja aprila donećete odluke s kim i kako dalje. Kraj maja i jun donose porast poslovnih obaveza, a sve obećava i dobru zaradu. Od jula do kraja godine mogli biste da potpišete novi ugovor ili raskinete onaj ugovor koji vam više ne donosi dobit. Krajem godine pokrećete ostvarenje jednog važnog cilja. Prvi mesec u godini biće povoljan za prihvatanje novih poslova, kao i za rešavanje svega što vas koči ili usporava u napretku.