Dnevni horoskop za 6. januar 2025. godine . Neki znaci Zodijaka doživeće ljubavni polet, dok će drugima biti potrebno malo više truda da dođu do svoje sreće. Evo šta su vam zvezde predvidele za ovaj ponedeljak.

Možete iz vida ispustiti neke važne sitnice povezane s poslom. Povedite računa o koncentraciji. Shvatili ste da se dopadate osobi na koju do sada niste obraćali pažnju. Pokreće se vaše interesovanje. Moguće su virusne infekcije.

Povoljan dan za posao. Obavili ste većinu poslova koje ste imali u planu i dobili sasvim novu ponudu. Kroz opuštenu komunikaciju sa osobom iz vašeg bliskog okruženja dolazi i do neobaveznog flerta. Potrebna vam je veća fizička aktivnost.

Moraćete da izdvojite određenu sumu novca za to da podmirite stare dugove. Teško se odvajate od svog novca. Na vama je odluka da li ćete prihvatiti udvaranje osobe koja deluje povučeno na prvi pogled. Proverite štitnu žlezdu.

Prilično ste zauzeti i imate mnogo posla. To vam izaziva nervozu i premor. Napravite plan kojim ćete se rukovoditi. Nemate dovoljno energije da se nakon napornog dana na poslu posvetite i partneru u meri u kojoj on to očekuje. Problemi s kičmom.