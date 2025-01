Badnji dan i Božić obeležavaju se običajima koji se praktikuju širom Srbije. Od Božića do Bogojavljenja upućuje se pozdrav "Mir božji! Hristos se rodi!", dok na Badnji dan ljudi jedni drugima upućuju reči poput: "Dobro veče, badnjače" i "Dobro veče i srećno vam Badnje veče". Poruke za Badnji dan obraduju svakoga, pogotovo ako dolaze od bliskih i dragih ljudi.

- Za vernika nema veće sreće, kad u šumu po badnjak se kreće, tad se skupi i staro i mlado po badnjak se uvek išlo rado. Običaji to su od davnina, prenose se sa oca na sina. Ti sad imaš obavezu svetu, da preneseš svome detetu. Da poštuje veru, Boga i da voli bližnjeg svoga.

- Nazdravljam ti, badnje drvo, nazdravljam ga tebi prvo, nek veselje kuću krasi, od nevolje Bog nek spasi, sva divota domu tvome, to u srcu leži mome. Sretno ti Badnje jutro!

- Kreni po badnjak dok zora blista, to sveto drvo danas se slavi, to drvo zgreja Boga Hrista i svakog ko je vernik pravi. Porani rano što možeš prije i pravac šuma po badnjak drvo, ponesi sekiru, malo rakije, jer toga dana, to radiš prvo. Kada pronađeš drvo od hrasta uz božju dozvolu što će ti dati, u tri zamaha drvo obori, sa božjim darom kući se vrati.