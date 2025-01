Božićni post završava se večeras, a sam post, kao duhovna praksa , mnogo je više od uzdržavanja određene hrane. To je vreme introspekcije, molitve i odricanja od loših misli i dela. Ali šta je sa intimnim odnosima tokom perioda posta? Šta to zapravo znači post? Božićni post završava se večeras

- Kliše bi bio da kažem da post nije samo telesno uzdržavanje , nego i duhovni podvizi i tako dalje. Mnogi su danas postavili pitanje da li vegani i vegeterijanci stalno poste, pa mi onda kažemo da to nije isto. Moramo da se molimo, a šta ako se oni mole non-stop? Da li su onda oni isposnici ili nisu? Post mu dođe kao neka vrsta perioda kada više zađemo u njivu, u njivu duše naše, u voćnjak taj, u taj povrtnjak i krenemo malo više da plevimo korov u sebi - naglasio je otac Popović.

- Ispovest jeste ispovedanje onog lošeg što smo mi učinili, ali post nije samo to. Mi zaboravljamo jednu jako važnu dimenziju posta, a to je ispovedanje vere, ljubavi, nade. Post je posebno podsećanje na dobročinstvo, posebno mi sveštenici i vernici u crkvi treba da zađemo u narod, apostoli su to radili. Vi imate danas mnogo ljudi i žena koji ne izbijaju iz crkve, koji se mole non-stop Bogu i koji poste sve postove. Kao što reče sveštenik Varisej, ali su otišli tužni od Hrista i sebe nisu predali toj veri. Doći će devojka u kratkoj suknji u crkvu bez marame, neće znati pravila, ali prosto će je nešto privući, Gospod će je privući u crkvu. Ali će je osuditi kako je nepristojna i izbaciće je napolje. Džabe ti postovi, nas u stvari i post i liturgija pozivaju na zajednicu ljubavi, vere i širenja nade - rekao je otac Predrag Popović.