Na suđenju Sveti Stefan je odlučno i argumentovano pobijao jednu po jednu klevetu lažnih svedoka . Izložio je, jasno i sa velikim poštovanjem, celu istoriju Izraela od Avrama , koji je prvi dobio obećanje o dolasku Mesije (Isusa Hrista) do Mojsija, o kojem je govorio sa velikim strahopoštovanjem i uvažavanjem.

Međutim, istina o Mesiji još više je razgnevila jevrejske poglavare. U tom uzavrelom trenutku, Arhiđakon Stefan pogleda u nebo i to što je ugledao objavi svima prisutnima: „Evo, vidim nebesa otvorena i sina čovečjeg gde stoji s desne strane Boga." To je razbesnelo sve njegove sudije, pa su naredili da ga izvedu iz grada i kamenuju do smrti.