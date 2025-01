Istoričar umetnosti Dušan Milovanović osvetljava predanja po kojima je na poluostrvu Halkidiki, Majka Božja svojim blagoslovom zapečatila Atos kao vrt nebeske svetosti , čuvajući ga za one koji su posvetili život molitvi i veri.

- Pre nego što se Bogorodica pojavila na ovom svetom kopnu, na trećem prstu Halkidikija, na poluostrvu koje je dugo 50 kilometara i široko od 5 do 12 kilometara, brdovitom, veoma pošumljenom i obilato natopljenom izvorima, tu su od nastanka sveta postojale ljudske zajednice, raspoređene u to neko vreme pri kraju Stare ere, u male polise, gradiće.

- Godine 34. ili 35. nove ere, Bogorodica je krenula na Kipar, kod Lazara, Hristovog prijatelja, da ga obiđe. Naišla je velika bura i njen brod je nanela na obalu, koja se tada zvala Akte, što znači obala na grčkom. Kada je njena sveta noga stupila na to tlo, po predanju, mnogi idoli u mnogobožačkim hramovima su se srušili. Ona je izašla na kopno, susrela se sa tadašnjim stanovnicima, krstila ih i osnovala prvu hrišćansku zajednicu u visini današnjeg Manastira Iviron - kaže Milovanović i dodaje:

- Oni su se nastanjivali po različitim prostorima, neki su odlazili u pećine, neki su gradili male kelije, i to je tako išlo vekovima. Postoje predanja, poput onoga da je car Konstantin Veliki podigao tri manastira na ovom mestu. Njegova želja je bila da tu podigne Carigrad, ali kada je došao da izvidi teren, starac sa Atosa ga je savetovao da to nije dobra ideja jer je to posed Presvete Bogorodice, njen vrt, i da ne bi bilo dobro da se tu uspostavi metež. Car je poslušao savet i odustao od svoje namere - kaže Milovanović, a potom osvetljava još jedno predanje: