Povoljan dan za posao. Obavili ste većinu poslova koje ste imali u planu i dobili sasvim novu ponudu. U opuštenoj komunikaciji sa osobom iz svog bliskog okruženja dolazi i do neobaveznog flerta. Potrebna vam je veća fizička aktivnost.

Prilično ste zauzeti i imate mnogo posla. To vam donosi nervozu i premor. Napravite plan kojim ćete se rukovoditi. Nemate dovoljno energije da se nakon napornog dana na poslu posvetite i partneru u meri u kojoj on to očekuje. Problemi s kičmom.