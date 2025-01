" Inat . Najbolja reč da opišeš inat je tvrdoglavost. To je posebna tvrdoglavost Srba. Vidiš onu visinu tamo? Jasno je da niko ne može da skoči toliko. Ako kažeš Srbinu da nema šanse skočiti tako visoko, kunem se, Srbin će naći način da to uradi. Neverovatno je! Profesionalci treba to da prostudiraju" , rekla je Lisa i dodala da su Njujorčani i Beograđani potpuno različiti.

Primetila sam nešto kod Srba. Srbi se svađaju negde u ponoru. Znam da se Srbi svađaju, ali nikad ne vidiš, poput bajke je to. Kako se Srbi svađaju? Ne znam, ne vidim. Njujorčani će se svađati odmah ispred tebe. Čućeš, videćeš, napolju, kroz prozor, svuda. Ako ćemo se svađati, svađaćemo se sad, dok se u Srbiji ne ispoljava direktno. To je velika razlika između nas.

Ne plašim se svađe, nisam stidljiva, mogu javno da se raspravljam, dok se to ovde ne vidi. Za svojih dvanaest godina, koliko sam ovde, nikad nisam videla srpski par da se svađa na ulici. Meni je to suludo! U Njujorku čim izađeš iz aviona, videćeš parove kako se svađaju. Cenim to, sviđa mi se što su Srbi staloženi u očima drame. Sviđa mi se što ne možeš da skapiraš šta se dešava. Ja sam dramatična. Ako se ljutim, to svi znaju. Mislim da to nije uvek dobra stvar, ali takva sam, ne osećam se loše zbog toga. Tako je kako je, ali volela bih da imam kontrolu da ne poludim kad me iznerviraju", rekla je Lisa.