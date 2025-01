Ovih dana sve oči uprte su u Los Anđeles zbog strašnih požara koji gutaju sve pred sobom. Nestalo je hiljade kuća, deo u kom žive brojni poznati Pacifik Palisejds spaljen je do temelja, a svi s nevericom prate i da li gori Maunt Li, čuveno brdo na kom se nalazi i simbol Los Anđelesa - natpis ''Hollywood''.

Godine 1932. mlada glumica Peg Entvistl, koju su tabloidi prozvali "The Hollywood Sign Girl", bacila se u smrt s 15 metara visokog slova "H" i postala tragično i trajno nadahnuće za rasprave o privlačnostima i opasnostima Holivuda. Natpis je postao omražen, a do početka 1940-ih i sasvim oronuo. Odavno već nije svetleo jer je to bilo preskupo, da bi na kraju decenije ipak bilo odlučeno da se obnovi, ali bez zadnja četiri slova.