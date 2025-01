Mozak je bio aktivan, ali politika je odlučivala

- Mozak mu je bio živ i to je bilo medicinsko opravdanje zašto ga sve do tad nisam skinuo s respiratora - istakao je.

Odbijanje amputacije: „Idem samo u jednom komadu“

Oni su predložili operaciju, tj. amputaciju, a ako on ne pristane na to, ostavio nam je jednu protezu za premošćivanje krvnog suda, s malim izgledima na uspeh. Kako je on uporno odbijao amputaciju, pokušali smo da napravimo premošćenje protezom. Ova operacija, kao što se i očekivalo, nije uspela, a on je i dalje odbijao amputaciju.