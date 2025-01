Iako su ljudi rođeni u ovom znaku na prvi pogled neustrašivi, borbeni i glasni, to im je često maska kojom kriju nesigurnost . I njima je kao i svima drugima potrebna potvrda okoline da vrede i da su voljeni.

Bikovi su stabilni, praktični i realni, a mnogi im zavide jer odaju utisak kao da uvek znaju šta žele i kao da su zadovoljni životom. Ipak, duboko u sebi često žale što nisu spontaniji i što se toliko opiru promenama. Osećaju da ih to koči u životu.

Mnogo su čvršći nego što ljudi misle. Svi ih smatraju osetljivima, ali Rakovima to i odgovara jer vole da se drugi brinu o njima i posvećuju im mnogo pažnje. Skloni su manipulaciji kako bi dobili ono što žele.

Nisu toliko organizovane kao što svi misle. I one su sklone kašnjenju, zaboravljanju i slabom pridržavanju plana poput ostalih običnih smrtnika, no to vešto kriju od drugih, pa čak i od svojih najbližih.