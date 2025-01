Snimio je video na ovu temu i otkrio da je plaćen 200 evra po satu rada

Iako je većina njegovih letova isplativa , pilot je objasnio kako "vreme van baze" često može biti problematično, jer putovanje do i od aerodroma oduzima značajan deo vremena.

Kao primer, naveo je svoj let sa njujorškog aerodroma La Guardia do međunarodnog aerodroma Dallas Fort Vort u Teksasu, i povratak. Za taj let zaradio je 1556 dolara (oko 177. 000 dinara), provevši više od sedam sati u avionu i ukupno devet sati "van baze".