Sezona lisica je period kada usamljeni ljudi žele toplinu i ljubav. Počinje dolaskom hladnog vremena i traje do Dana zaljubljenih. Hladni dani, sivi pejzaži i srećni parovi koji se grle na ulici izazivaju tugu i daju signal mozgu: "hitno se moraš zaljubiti u nekoga da ne bi poludeo od melanholije i živeo do proleća". U takvim trenucima postoji veliko iskušenje da se prepustimo prijatnim uspomenama u kojima smo voljeni i srećni. E baš to će se dogoditi ovim znakovima, a potom proverite vaš ljubavni horoskop za 2025. godinu.