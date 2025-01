Kako je navela na svom Jutjub kanalu " Blair in Belgrade ", sve dok se nije doselila u Srbiju borila se sa manjkom samopouzdanja i osećala se kao da nije dovoljno dobra. Međutim, preseljenje u Beograda dovelo ju je do te tačke da sada sebe smatra zadovoljnom, zdravom i lepom ženom.

Ali kada sam napustila SAD i stigla u društvo gde izgled igra veliku ulogu i gde će vam to ljudi otvoreno reći, paradoksalno, osetila sam se preporođeno. U Beogradu je lepota deo kulture – odlazak u salone lepote, sređivanje noktiju, kose, vežbanje... Ovde sam se zaista osetila kao da sam iz neuglednog pačeta izrasla u labuda ," iskreno je rekla Bler pa je otkrila svoj prvi utisak o Srbima.

" Svi su visoki, zgodni i tako lepo obučeni. Pravi supermodeli. Srbi su među najvišim narodima na svetu. Znam da su Holanđani veoma visoki, ali mislim da su Srbi odmah iza njih. Visina i zdravlje možda nisu direktno povezani, ali je fascinantno koliko su ljudi ovde vitki i u formi. Ne viđate često gojazne osobe, a to nije zato što sudim, već primećujem razliku. U SAD-u, društvo nije tako organizovano da podstiče zdravlje, osim ako nemate puno novca," ispričala je Bler i dodala da ju je baš to navelo da se potrudi oko svog izgleda i stila oblačenja.

"U studentskim danima, bila sam mršava, ali često na meti zadirkivanja jer nisam imala obline, što se u afroameričkoj kulturi smatra standardom lepote. Danas mi to zadirkivanje više ne smeta, jer se osećam zadovoljno svojim izgledom i zdravljem. Beograd mi je pružio alate da se ne samo osećam lepom, već i da zaista budem lepa, iznutra i spolja. Ovde se osećam kao žena koja je cenjena i poželjna, a to mi daje ogromno samopouzdanje. Takođe, često dobijam komplimente – a to je nešto što nisam doživljavala u SAD-u," zaključila je Bler i za kraj dodala da se u "zahvaljujući Beogradu oseća kao labud - i spolja i iznutra".