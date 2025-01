Ukoliko i vi spadate u grupu onih koji se teško odriču svojih starih stvari, posebno onih iz detinjstva, to su odlične vesti za vas . Upravo te stvari koje ste godinama premeštali po kutijama jer niste želeli da ih bacite ili poklonite nekome, sada vam mogu doneti bogatstvo. Potvrđuje to i msn-ova lista antikviteta koje na prodajnim paltformama danas vrede pravo malo bogatstvo . Ukoliko pretražite online platforme, mogli biste solidno popraviti svoj budžet .

Igra Super Mario Bros Malo ko nije čuo za Nintendo i igru Super Mario Bros. Prema CNetu, zapakovani primerak igre Super Mario Bros 3 prodat je 2020. godine na aukciji za 156.000 dolara, čime je oboren rekord. Međutim, nekoliko meseci kasnije, prema pisanju The Vergea, neotvoreni primerak originalne igre prodan je na jednoj stranici za kolekcionare za neverovatnih dva miliona dolara.

Prema Hari Poter stranici Mugglenet, prvo izdanje te knjige, koje uključuje originalnu naslovnicu i tipografske greške, moglo bi dosegnuti vrednost od 30.000 do 50.000 dolara. S obzirom na to da je samo 500 primeraka tog izdanja štampano, šanse da posedujete jedan možda su male, ali ako imate sreće da ga imate, proverite na eBayu ili First Edition Books koliko bi mogao vrediti.