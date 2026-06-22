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Jedan kineski restoran postao je pravi hit zahvaljujući svom neobičnom konceptu koji kombinuje autentične ukuse kineske kuhinje i neobičnu atmosferu.

Kuvari i konobari u ovom restoranu su mlađi, savršeno građeni, koji su do pola nagi i nose samo teget kecelje sa oznakama restorana. Ovaj vizuelni pristup izazvao je oduševljenje, posebno među ženama, koje na društvenim mrežama ističu da im "vilice padaju" kada zakorače u restoran.

1/6 Vidi galeriju kineski konobari Foto: Printscreen/Instagram/harryhan

Iako je izbor specijaliteta kineske kuhinje i dalje u fokusu, mnogi gosti smatraju da atmosfera i osoblje ostavljaju jači utisak od same hrane.

Restoran je postao veoma popularan, a društvene mreže bruje o njegovom inovativnom pristupu spajanju umetnosti kuvarstva sa vizuelnim doživljajem. Uprava restorana ističe da je cilj bio stvoriti kombinaciju vrhunskih ukusa i atraktivne estetike, što je učinilo restoran traženim mestom za one koji žele da isprobaju nešto nesvakidašnje.

Dok su neki posetioci oduševljeni, drugi se pitaju gde je granica između zabave i samog uživanja u obroku. Brojni komentari na društvenim mrežama pokazuju kako ovaj koncept izaziva različite reakcije, od onih koji se šale na račun "golog osoblja" do onih koji su već rezervisali svoj dolazak.

VIDEO: Ispovest konobarice: