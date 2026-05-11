Slušaj vest

Serena Mec, majka četvorogodišnjeg dečaka Maksa, objavila je snimak svog sina, ne sluteći da će dopreti do čak sedam miliona ljudi.

Korisnici TikTok-a su se oduševili kada su videli šta je dečak poželeo za rođendan. Umesto slatkiša ili skupih igračaka, Maks je želeo da se vozi pokretnim stepenicama.

Foto: Printscreen/Tiktok/serenamariemetz

Kako bi mu ispunila želju, Serena je sa sinom otišla u tržni centar. Neko vreme su se vozili gore-dole, a svi su primetili kako se Maks okreće prema Sereni i smeši se. Mnogi su istakli da dečak proverava da li se i njegova mama zabavlja isto kao i on.

"Kakav mali slatkiš, vozila bih se s njima po stepenicama ceo dan", "Dok neka deca žele najskuplje moguće poklone, on je samo hteo da se vozi", "Ni ne poznajem vas, a potekla mi je suza kad sam videla koliko je srećan", "Morate da ga odvedete negde gde ima puno pokretnih stepenica da uživa kako zaslužuje", samo su neki od komentara.

VIDEO: Trik za izbirljvu decu: