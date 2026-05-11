7 miliona ljudi bruji o snimku mame i sina: Rođendanska želja dečaka rasplakala ceo svet!
Serena Mec, majka četvorogodišnjeg dečaka Maksa, objavila je snimak svog sina, ne sluteći da će dopreti do čak sedam miliona ljudi.
Korisnici TikTok-a su se oduševili kada su videli šta je dečak poželeo za rođendan. Umesto slatkiša ili skupih igračaka, Maks je želeo da se vozi pokretnim stepenicama.
Kako bi mu ispunila želju, Serena je sa sinom otišla u tržni centar. Neko vreme su se vozili gore-dole, a svi su primetili kako se Maks okreće prema Sereni i smeši se. Mnogi su istakli da dečak proverava da li se i njegova mama zabavlja isto kao i on.
"Kakav mali slatkiš, vozila bih se s njima po stepenicama ceo dan", "Dok neka deca žele najskuplje moguće poklone, on je samo hteo da se vozi", "Ni ne poznajem vas, a potekla mi je suza kad sam videla koliko je srećan", "Morate da ga odvedete negde gde ima puno pokretnih stepenica da uživa kako zaslužuje", samo su neki od komentara.
