Zvezde i planete su poređane tako da imaju posebnu ulogu i u 2025. postanu magneti za bogatstvo . Jupiter, planeta sreće i prosperiteta, prelazi u znak Blizanaca - to je samo po sebi moćan signal. Ali ovde ne igra ulogu samo Jupiter. Svoj uticaj imaće i Uran, planeta neočekivanih promena i prodora, i to za oba srećnika.

Godina 2025. za Bika će biti godina transformacije. Sudbina će vas velikodušno obasipati prilikama za rast i prosperitet. Ključni trenuci ove godine biće prelazi planeta, što će uticati na vašu finansijsku situaciju i lični razvoj. Od sredine januara 2025. promene povezane sa kretanjem čvorova sudbine će upasti u vaše živote. Ti tranziti će otvoriti nove mogućnosti u oblastima kojima vladaju Ribe i Devica, stvarajući moćnu osnovu za stabilnost i rast. Vi ćete se osećati sigurnije i stabilnije, što će biti važna osnova za postizanje uspeha. Jupiter, planeta sreće i blagostanja, biće u znaku Blizanaca do maja 2025, a to vreme biće posvećeno časovima finansijske stabilnosti i razvoju profesionalnih odnosa. Tokom ovog perioda vi ćete postati otvoreniji za razmenu ideja i saradnju, što će vam pomoći na putu do karijernih visina. Jupiter će vas naučiti da cenite i pravilno koristite svoje resurse.