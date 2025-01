Ali, to je tek početak neobičnog i uzbudljivog „putovanja“ kroz srpsku istoriju gledano kroz prizmu luksuznih kruna i odora srpskih vladara i vladarki, u prvom redu Nemanjića. Zahvaljujući inovativnom pristupu vrhunskih stručnjaka, okupljenih oko ovog muzeja, posetioci imaju priliku da vide idealno rekonstruisane krune i druga vladarska obeležja , koja su napravljena na osnovu fresaka u srpskim srednjevekovnim manastirima. Čim kročite u izložbeni prostor imaćete utisak kao da ste zakoračili nekoliko stotina godina u prošlost, gde su se čast, bogatstvo i ugled sticali mačem, ali i mudrošću samih vladara bez kojih Srbija danas ne bi bila to što jeste.

Ovaj projekat je mnogo više od oživljavanja burne srpske istorije - ovo je komadić srpske duše koji je dosad čuvan samo na freskama srednjevekovnih svetinja. A da bi se došlo do trenutka da krune i žezla budu izložena u muzeju, bilo je potrebno mnogo rada vrhunskog stručnog tima koji vodi računa o svakom, pa i najsitnijem detalju. U timu koji je sačinjen na predlog dr Bojić, između ostalih su se našli prof. dr Smilja Dušanić Marjanović, koja se bavi izučavanjem srpskog srednjeg veka, istoričar umetnosti i akademik Dragan Vojvodić, prof. srpskog jezika Viktor Savić, vizantolog Predrag Komatina, Nina Glibetić, koja radi na univerzitetu Sen Deni u Americi, Marko Aleksić, episkop moravički Tihon Rakičević, etnolog Miroslav Vujović, Vuk Dautović i mnogi drugi.

- Nismo želeli ništa da prepustimo slučaju jer smo želeli da pored neosporne lepote vladarskih insignija, krune i žezla budu i istorijski precizni , koliko je to moguće. Svaki detalj, svaki biser i dragulj na krunama morao je da stoji tamo gde mu je mesto - naglasila je direktorka Istorijskog muzeja Srbije.

- Sećam se da sam ga pozvala u objasnila mu šta želim, a Goran je odjednom zaćutao. U trenutku sam pomislila da se prekinula veza, a onda je on progovorio: "Radimo mi to Dušice u Kraljevu, ali nam sedam vekova niko to nije naručio!“ - prisetila se ona.