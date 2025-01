Prema horoskopu , zvezde tačno mogu da nam pokažu na koji način se ponaša muškarac svakog horoskopskog znaka kada se otisne u preljubničke vode. Otkrijte šta sve može da vam ukaže na to da vaš partner ima emotivni izlet.

Ovnovi su veliki don žuani, pa se pripremite da se preljuba može dogoditi. Ovo su simptomi da vaš muž ima aferu: počeo je da se oblači traljavo, izgubio je interesovanje za porodične probleme , često zove nekoga i objašnjava to željom da pomogne prijatelju u nevolji... A ako ukažete na njegovo čudno ponašanje, on će se odnositi na depresiju ili loše zdravlje . Kako da ga suočite sa istinom? Napijte ga i pažljivo ga pitajte šta se dešava . Imajte na umu da će ga buran obračun odgurnuti od vas. Budite diplomata.

Očigledni znaci afere sa muškarcem ovog znaka jesu da on često počinje da vas laže i mnogo priča . Osim toga, on odjednom postaje tačan, što je za njega netipično. Pojavljuje se nešto čega ranije nije bilo: razdražljivost u razgovoru sa decom i stegnutost prema vama. Ne paničite, muževi Blizanci nisu sposobni za dugoročne veze, njihove romanse blede brzo.

Muškarac ovog znaka je strastvene prirode, senzualnost mu je na prvom mestu. A ako ste iznenada izgubili svoju seksualnu privlačnost za njega, morate preduzeti hitne mere. Nije teško pretpostaviti da se to dogodilo: Škorpija ima iskricu u očima i s vremena na vreme hvali neku drugu ženu. Ne pokušavajte da odgovorite svom mužu varanjem, on vam to nikada neće oprostiti. Izaberite drugi - senzualni put.